Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ковш черпак Банные штучки 500ММ 185ММ оцинкованная сталь, береза 1.5Л для сауны 36550- Изделия хозяйственного назначения деревянные
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Характеристики
Код товара: 15697882 Объем, л 1,5 Материал оцинкованная сталь, береза Материал ковша оцинкованная сталь Материал ручки береза Длина, мм 500 Габариты без упаковки, мм 500х185х100 Вес нетто, кг 0,47 Торговая марка: Банные штучки
Минимальная партия
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1200₽c НДС
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