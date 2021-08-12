Крепление цепное для комплекса ВТУ-01МП.02 для труб МП-1
Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
от 50150₽
Комплект КГПС для газопламенной сварки горелка ацетиленовая - 1 шт.; редуктор ацетиленовый - 1 шт.; редуктор кислородный - 1 шт.; баллон кислородный (40 л) - 1 шт.; баллон ацетиленовый (40 л) - 1 шт; хомут 3/4 - 4 шт.
Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
от 17436₽
Клемма заземления магнитная ESAB 0000500415 400А
Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
от 78525₽
Клемма заземления МКЗ-31 310А
Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
Не указана
Клемма заземления 600A (0000500416)
Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
от 1016₽
Клемма заземления ЭСАБ СВ000010318
Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
от 1148,14₽
Горелка сварочная RT-36 340А 5000ММ
Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
Не указана
Горелка сварочная пропановая ГЗУ-3 с наконечниками №2-4
Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
от 1623₽
Горелка сварочная пропановая ГВ-500
Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
от 929,84₽
Горелка сварочная пропановая газовоздушная ГВ ДОН (900) для кровельных работ присоед. 6+9м
Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
от 591,7₽
Горелка сварочная BINZEL МВ-36КД 250А 5М Euro 0.8-1.2ММ
Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
от 8076,6₽
Горелка сварочная BRIMA SR-26 200-240А 4М BSR264
Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок
от 5200₽