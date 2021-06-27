Восстановление электропроводки ГБО ТС Работы электромонтажные от 219 ₽ В корзину

Текущий ремонт внутренней электропроводки Работы электромонтажные Не указана В корзину

Ремонт и замена электропроводки Работы электромонтажные от 10 ₽ В корзину

Текущий ремонт электропроводки с заменой выгоревших частей Работы электромонтажные Не указана В корзину

Монтаж светильника устанавливаемого вне зданий с лампами накаливания Работы электромонтажные от 2796 ₽ В корзину

Монтаж кабеля в виде затягивания провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 Работы электромонтажные от 20 ₽ В корзину

Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей Работы электромонтажные от 44 ₽ В корзину

Работы пуско-наладочные охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС) ИССАН-ОХРА-Д-333 220В, 50Гц, 15Вт на основании инструкции по проектированию, монтажу и приемке в эксплуатацию ОЗДС (РМ-2776 утвержденные МНИИТЕП от 2000 года) Работы электромонтажные Не указана В корзину

Монтаж, ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения и их элементов офисные и промышленные здания и сооружения Работы электромонтажные Не указана В корзину

Заделка кабеля концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 Работы электромонтажные Не указана В корзину

Монтаж, ремонт и обслуживание систем видеонаблюдения Работы электромонтажные от 83214 ₽ В корзину