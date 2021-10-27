Набор реагентов АмплиСенс HBV-FL для определения ДНК вируса гепатита В методом ПЦР 112 опр ТУ 9398-030-01897593-2012 R-V5-Mod ФСР 2007/00585 от 10.04.2012 1027700046615 ФБУН ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов АмплиСенс Аскаридозы-FL для выявления ДНК Ascaris spp. методом ПЦР 55 опр. RG,iQ,Mx,Dt,FEP ФСР 2012/13912 от 25.09.2012 ТУ 9398-197-01897593-2012 1027700046615 ФБУН ЦНИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Амилаза панкреатическая-Ново для анализатора биохимического для определения амилазы 50МЛ В-8061 РЗН 2017/6451 от 09.11.2017 ТУ 9398-581-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Амилаза-Ново (100) для анализатора биохимического для определения альфа-амилазы 100МЛ В-8059 РЗН 2017/6217 от 07.09.2017 ТУ 9398-576-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов BD FACSCount Reagent Kit д/цитометрии проточной д/опред. Т-клеток 50 опр. 340167 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов BCG для анализатора Konelab для определения альбумина 1500 определений 60МЛ №6 381358 Термо Фишер Сайентифик Ой Финляндия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Азопирам-Комплект 90МЛ амидопирина + 10МЛ анилина солянокислого Реагенты диагностические от 500 ₽ В корзину

Набор реагентов АВХ Изонофикс д/гематологич. анализаторов 1 1000МЛ 0206010 лизирующий реагент Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов АЛТ-УФ-Ново жидкая форма для анализатора биохимического для определения АлАт 100МЛ B-8078 РЗН 2017/6210 от 07.09.2017 ТУ 9398-574-23548172-2016 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов АЛТ- Ольвекс для определения активности аланинаминотрансферазы в крови, для применения in vitro 1 мл -500, 0,2 мл - 2500 Реагент 1 - 400 мл, реагент 2 - 100 мл 500МЛ №1 001.035 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/07417 12 месяцев 1037800054786 187380 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов АЛТ-Ольвекс для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови, для применения in vitro 1 мл - 50, 0,2 мл - 250 Реагент 1 - 40мл, Реагент 2 - 10мл 50МЛ 001.005 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2010/07417 ТУ 9398-004-44276594-2005 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000972 187380 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: UV-кинетика, IFCC Реагенты диагностические Не указана В корзину