Набор реагентов Аланиновая трансаминаза МФКХ ALTL/ALT IFCC для количественного определения in vitro содержания аланинаминотрансферазы (АЛТ) в человеческой сыворотке крови и плазме 500 определений 20764957322 Roche Diagnostics GmbH Германия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Аланиновая трансаминаза МФКХ ALTL/ALT IFCC для количественного определения in vitro содержания аланинаминотрансферазы (АЛТ) в человеческой сыворотке крови и плазме 500 определений 20764957322 Roche Diagnostics GmbH Германия- Реагенты диагностические