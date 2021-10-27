Набор реагентов BILT3/Bilirubin Total Gen.3 для количественного определения in vitro общего содержания билирубина в сыворотке и плазме крови 250 определений 05795397190 Roche Diagnostics GmbH Германия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов BILT3/Bilirubin Total Gen.3 для количественного определения in vitro общего содержания билирубина в сыворотке и плазме крови 250 определений 05795397190 Roche Diagnostics GmbH Германия- Реагенты диагностические