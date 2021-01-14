Футляр к нагрудному знаку "Ветеран" ООО "Газпром трансгаз Самара" 170x130x28ММ цвет синий с прозрачной крышкой, флокированный, с местом под знак и удостоверение

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Футляр к нагрудному знаку "Ветеран" ООО "Газпром трансгаз Самара" 170x130x28ММ цвет синий с прозрачной крышкой, флокированный, с местом под знак и удостоверение- Футляры для музыкальных инструментов, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, ружей, кобура и аналогичные чехлы из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона