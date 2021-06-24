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    Главная / Торговый портал / Светильники и осветительные устройства / Светильник LED Световые технологии Wave Eco LED 2M 30ВТ 230В 4000К 3300ЛМ 595х595х50ММ белый IP20
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Светильник LED Световые технологии Wave Eco LED 2M 30ВТ 230В 4000К 3300ЛМ 595х595х50ММ белый IP20

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник LED Световые технологии Wave Eco LED 2M 30ВТ 230В 4000К 3300ЛМ 595х595х50ММ белый IP20- Светильники и осветительные устройства
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    Светильник LED Световые технологии Wave Eco LED 2M 30ВТ 230В 4000К 3300ЛМ 595х595х50ММ белый IP20

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    Цена
    от 2232
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    Поставщики
    • ООО "ИТ АВТОМАТИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6536
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7843,2
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7843,2c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5675
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6810
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6810c НДС
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5675
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6810
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6810c НДС
    • АО ТПП "ТЕХНОЦЕНТР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5010
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6012
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6012c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5010
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6012
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6012c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4397,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5277
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5277c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4397,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5277
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      5277c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2085
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2502
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2502c НДС
    • ООО "СТРОЙТЕХНОКРЕДИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1860
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2232
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2232c НДС
    • ООО "СВЕТ ЭК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТОРЭКС ГРУПП"
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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