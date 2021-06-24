Кольцо уплотнительное малое для сепаратора ПСМ 2-4 08.02.07.03-013

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кольцо уплотнительное малое для сепаратора ПСМ 2-4 08.02.07.03-013- Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ