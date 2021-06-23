Станок комбинированный деревообрабатывающий Д300 ширина фугования и рейсмусования 310ММ, толщина при рейсмусовании 180ММ, длина фуговальных столов 1660ММ, скорость подачи при рейсмусовании 10М/МИН 8200ВТ 1950х1520х1450ММ ГОСТ 7228-93

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок комбинированный деревообрабатывающий Д300 ширина фугования и рейсмусования 310ММ, толщина при рейсмусовании 180ММ, длина фуговальных столов 1660ММ, скорость подачи при рейсмусовании 10М/МИН 8200ВТ 1950х1520х1450ММ ГОСТ 7228-93- Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые