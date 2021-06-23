Провод (кабель) НВПЭП для наружной прокладки вне помещений, на улице и открытых незащищенных местах 4х2х0.52 5е 220В

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Провод (кабель) НВПЭП для наружной прокладки вне помещений, на улице и открытых незащищенных местах 4х2х0.52 5е 220В- Провода и кабели связи полевые