Стул офисный для посетителей со столиком пюпитром Samba Chrome T металл хром экокожа черный 850х400х550ММ 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стул офисный для посетителей со столиком пюпитром Samba Chrome T металл хром экокожа черный 850х400х550ММ 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом