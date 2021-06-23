Кабель интерфейсный симметричный RS-485 для одиночной стационарной прокладки ламинированная стальная гофрированная лента парной скрутки пористый PE общий экран из алюмолавсановой ленты с контактным проводником и оплеткой из медных луженых проволок плотностью 88-92% 1х2х0.78 медная лужёная PVC серый -40…+70 ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 16.К99-008-01 КИПвЭВБВ 1х2х0.78

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель интерфейсный симметричный RS-485 для одиночной стационарной прокладки ламинированная стальная гофрированная лента парной скрутки пористый PE общий экран из алюмолавсановой ленты с контактным проводником и оплеткой из медных луженых проволок плотностью 88-92% 1х2х0.78 медная лужёная PVC серый -40…+70 ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 16.К99-008-01 КИПвЭВБВ 1х2х0.78- Кабели управления, контроля, сигнализации; кабели и провода термоэлектродные