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    Главная / Торговый портал / Провода и кабели нагревательные / Лента нагревательная саморегулирующаяся электрическая 11VR2-T 11ВТ 220-240В 65ГРАД ЦЕЛЬС Т6 ООО ОКБ Гамма
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Лента нагревательная саморегулирующаяся электрическая 11VR2-T 11ВТ 220-240В 65ГРАД ЦЕЛЬС Т6 ООО ОКБ Гамма

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Лента нагревательная саморегулирующаяся электрическая 11VR2-T 11ВТ 220-240В 65ГРАД ЦЕЛЬС Т6 ООО ОКБ Гамма- Провода и кабели нагревательные
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    Лента нагревательная саморегулирующаяся электрическая 11VR2-T 11ВТ 220-240В 65ГРАД ЦЕЛЬС Т6 ООО ОКБ Гамма

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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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