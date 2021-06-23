Секция многоместная стульев С4.30.04 трехместная белый ООО Мебельторг Россия
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 6400₽
Шкаф металлический архивный NL/400 1850х880х400ММ 57КГ ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический для 12-ти пропановых баллонов хранилище ШБХ-03-02 2200х1240х2070ММ серый сталь
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический инструментальный ДиКом ВЛ-052-02 2000х1024х625ММ серый RAL 7038/синий RAL 5012
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф картотечный Практик AFC-06 для документов металлический серый 1327х553х631ММ 6 ящиков А5, А6 161454
Шкафы картотечные металлические
от 30720₽
Шкаф металлический гардеробный ШР-22/600 1850х600х495ММ RAL 7035 металл 2-дверный двери распашные почтовый замок 2ШТ, крючок пластиковый 4ШТ, перекладина ПВХ 2ШТ, полка 2ШТ ТУ 9693-007-76628652-2014 ООО "МЕТАЛЛ-ЗАВОД"
Шкафы металлические прочие
от 7952,04₽
Стул офисный Аскона BL Z-11 металл хром искусственная кожа черный 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Шкаф металлический архивный КД-155Б-А 790х800х380ММ 1 полка
Шкафы металлические прочие
Не указана
Стул офисный Юнитекс Изо металл хром искусственная кожа черный 540х430х820ММ мягкое сиденье, мягкая спинка
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 2040₽
Шкаф металлический для документов сварной Надежда ШМС-2 890x464x409ММ серый 2-дверный 2 секции
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический инструментальный Практик ТС 11995-120402 1900х950х500ММ серый/синий 54КГ 2-дверный 4 полки
Шкафы металлические прочие
от 17868,35₽
Шкаф металлический для одежды ШРК-24-800 800х500х1850ММ 2 секции
Шкафы металлические прочие
Не указана