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    Главная / Торговый портал / Столы офисные металлические / Стол разделочный с бортом ЦМИ Лайт 800х600х870ММ серый AISI 430, подложка ДСП
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол разделочный с бортом ЦМИ Лайт 800х600х870ММ серый AISI 430, подложка ДСП

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол разделочный с бортом ЦМИ Лайт 800х600х870ММ серый AISI 430, подложка ДСП- Столы офисные металлические
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    Стол разделочный с бортом ЦМИ Лайт 800х600х870ММ серый AISI 430, подложка ДСП

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    Цена
    от 5510
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • САБИРОВА СВЕТЛАНА МАРАТОВНА
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      Цена без НДС, руб.
      5510
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      5510
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430. Края столешницы имеют подгиб для предотвращения травматизма персонала. Столешница усилена подложкой из ДСП. Каркас разборный. Стойки стола изготовлены из оцинкованного уголка. Полка выполнена из нержавеющей стали. Опоры стоек стола регулируются по высоте в пределах 20мм и изготовлены из оцинкованной стали с пластиковой опорой снизу. Габаритные размеры: 800*600*870
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      5510c НДС

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