Характеристики

Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430. Края столешницы имеют подгиб для предотвращения травматизма персонала. Столешница усилена подложкой из ДСП. Каркас разборный. Стойки стола изготовлены из оцинкованного уголка. Полка выполнена из нержавеющей стали. Опоры стоек стола регулируются по высоте в пределах 20мм и изготовлены из оцинкованной стали с пластиковой опорой снизу. Габаритные размеры: 800*600*870