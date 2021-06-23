Характеристики

Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430. Края столешницы имеют подгиб для предотвращения травматизма персонала. Столешница усилена подложкой из ДСП. Каркас разборный. Стойки стола изготовлены из оцинкованного уголка. Полка-решетка выполнена из нержавеющей стали. Опоры стоек стола регулируются по высоте в пределах 20мм и изготовлены из оцинкованной стали с пластиковой опорой снизу. Габаритные размеры: 1500*600*870