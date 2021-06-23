Кресло для персонала Helmut LB (CM-F10B) (TO-01) сетка черное 65х55х87/93СМ 11.2КГ 120КГ Tilt (качание) Китай
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 10500₽
Стеллаж архивно-складской Практик ES 150KD оцинкованная сталь металлик 30КГ 750х300х1450ММ 4 полки Россия
Мебель офисная металлическая прочая
от 2474₽
Шкаф лабораторный вытяжной ШВ-ПЛП.120.КРМ 1204х770х2100/2270ММ цвет серебристо-серый (RAL 7001)/светло-серый (RAL 7035)
Шкафы металлические прочие
от 219492₽
Кресло ИКЕА ткань Шифтебу темно-серый
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Не указана
Шкаф металлический для одежды ШМ-22(1000) 1850х500х490ММ 44КГ ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф картотечный Практик AFC-09С для хранения документов металлический 1330х470х631ММ 9 ящиков А6 44639
Шкафы картотечные металлические
Не указана
Шкаф металлический для спецодежды Венец-10 2020х1000х550ММ серый 2-дверный с замком со скамьей ЗАО "ИНПРО" Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический для одежды ШРМ-22-800 1860х800х500ММ серый сталь 2-дверный 2 секции 2 полки
Шкафы металлические прочие
от 10792₽
Шкаф для ключей станция GASLOCK1 100 на 100 ключей 600х355х59ММ серый металл 0.9ММ
Шкафы металлические прочие
от 8851,2₽
Шкаф металлический бухгалтерский КД-114-С 1680х450х350ММ серый 4-дверный
Шкафы металлические прочие
от 20360,9₽
Шкаф лабораторный вытяжной ШВ-СТЛ.150.КРМ 1505х800х2100/2270ММ стальной светло-серый ООО "Политэн"
Шкафы металлические прочие
от 284646₽
Шкаф металлический для одежды разборный ШРМ-11 1860x300x500ММ светло-серый RAL7035 1 секция
Шкафы металлические прочие
от 5065₽