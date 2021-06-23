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    Главная / Торговый портал / Столы офисные металлические / Стол разделочный с бортом ЦМИ Лайт 1500х600х870ММ серый AISI 430, подложка ДСП
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол разделочный с бортом ЦМИ Лайт 1500х600х870ММ серый AISI 430, подложка ДСП

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол разделочный с бортом ЦМИ Лайт 1500х600х870ММ серый AISI 430, подложка ДСП- Столы офисные металлические
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    Стол разделочный с бортом ЦМИ Лайт 1500х600х870ММ серый AISI 430, подложка ДСП

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    Цена
    от 6360
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • САБИРОВА СВЕТЛАНА МАРАТОВНА
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      Цена без НДС, руб.
      6360
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      6360
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Материал столешницы: нержавеющая сталь AISI 430. Края столешницы имеют подгиб для предотвращения травматизма персонала. Столешница усилена подложкой из ДСП. Каркас разборный. Стойки стола изготовлены из оцинкованного уголка. Полка-решетка выполнена из нержавеющей стали. Опоры стоек стола регулируются по высоте в пределах 20мм и изготовлены из оцинкованной стали с пластиковой опорой снизу. Габаритные размеры: 1500*600*870
      Минимальная партия
      1
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      Подробнее
      6360c НДС

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