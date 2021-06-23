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    Главная / Торговый портал / Столы офисные металлические / Стол производственный ЦМИ Профи 1200х600х870ММ серый нержавеющая сталь/ДСП 20.8КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол производственный ЦМИ Профи 1200х600х870ММ серый нержавеющая сталь/ДСП 20.8КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол производственный ЦМИ Профи 1200х600х870ММ серый нержавеющая сталь/ДСП 20.8КГ- Столы офисные металлические
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    Стол производственный ЦМИ Профи 1200х600х870ММ серый нержавеющая сталь/ДСП 20.8КГ

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    Цена
    от 11800
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • САБИРОВА СВЕТЛАНА МАРАТОВНА
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      Цена без НДС, руб.
      11800
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      11800
      Спецификация
      Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах
      Характеристики
      Вес изделия: 20.8 кг. Полностью нержавеющая сталь. Количество полок: 1 шт. Максимальная нагрузка по весу: 50 кг. Материал столешницы: металл/ДСП. Грузоподъемность: 100 кг. Габаритные размеры 1200*600*870
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
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      11800c НДС

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