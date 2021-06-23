Шкаф металлический для хранения боевой одежды пожарного и снаряжения двухсекционный ПТС-74.00.510 800х500х1820ММ серый сталь 43КГ
Шкафы металлические прочие
от 21600₽
Стул офисный Iso 1162161 металл хром ткань серый 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 1288,97₽
Шкаф металлический для одежды ШМ-44(400) 1850х1600х490ММ 73КГ ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф металлический к шкафу NL-K/400 антресоль NL-K/400 850х925х400ММ 23КГ ООО "ЗАВОД МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ" Россия
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф для ключей ключница KB-50 на 50 ключей 300x230x90ММ металлическая
Шкафы металлические прочие
от 1980₽
Шкаф металлический абонентский Метакон АШ-20 1885х560х340ММ серый сталь 20 20 ячеек двери распашные замки Eurolock
Шкафы металлические прочие
от 43680₽
Стул офисный для посетителей Iso металл хром ткань черный 460х420х480ММ 100КГ мягкое сиденье, мягкая спинка ГОСТ 19917-2014
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 1947₽
Шкаф металлический бухгалтерский КБС-032т 1560х470х390ММ серый 2-дверный
Шкафы металлические прочие
Не указана
Стул для дома твердое сиденье/твердая спинка PEDRALI Babila 540х500х800ММ сталь песочный пластик песочный 5.6КГ на полозьях 2740 SA
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 12157,2₽
Кресло судовое штурманское натуральная кожа СКШ-2 поворотное, угол поворота 360 градусов, регулировка горизонтального движения вперед/назад 135 мм, регулировка по высоте в диапазоне от 0 до 145 мм, черного цвета
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
от 85833₽
Шкаф металлический бухгалтерский КБО-23т 1300х420х360ММ серый 2-дверный
Шкафы металлические прочие
Не указана
Шкаф для ключей КЛ-20 на 20 ключей 210х350х75ММ серый металл
Шкафы металлические прочие
Не указана