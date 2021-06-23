Комплект посудосушителей прямой для кухонного гарнитура Vibo PARTNER хром 600ММ металл/пластик с поддоном ESL60PR

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект посудосушителей прямой для кухонного гарнитура Vibo PARTNER хром 600ММ металл/пластик с поддоном ESL60PR- Мебель для офисов и предприятий торговли