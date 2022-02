RX3I Communication Module IC694BEM321 I/O Link Interface Module (Master). Module is on the high speed serial bus.

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: RX3I Communication Module IC694BEM321 I/O Link Interface Module (Master). Module is on the high speed serial bus.- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства