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    Главная / Торговый портал / Работы строительно-монтажные прочие / Устройство кровельных покрытий из листовой стали
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Устройство кровельных покрытий из листовой стали

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Устройство кровельных покрытий из листовой стали- Работы строительно-монтажные прочие
    1
    Устройство кровельных покрытий из листовой стали

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    Цена
    от 777,52
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    Единица измерения:
    М2
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    Поставщики
    • ООО "АГС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      647,93
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      777,52
      Спецификация
      Производство прочих строительно-монтажных работ
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Оренбургская область
      Подробнее
      777,52c НДС

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