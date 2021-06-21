Пресс гидравлический ручной КВТ ПГРс-120 8Т для опрессовки кабельных наконечников и гильз 10-120ММ2 410ММ 12ММ ГОСТ 2276-81
Прессы гидравлические
от 5900₽
Пресс гидравлический станок СГЗС10-32 для заделки концов стальных канатных стропов 10-32ММ2 1300х650х2200ММ 4КВТ в комплекте: встроенная станция насосная, иглы для прокола каната 8-13; 13-17,5; 19,5-24; 26-30; 30-32ММ, комплект РВД, пресс гидравлический для калибровки заплетенного участка стропа из каната 32ММ, резак гидравлический 30ММ, для отрезки технологических припусков прядей 10ММ 600КГ
Прессы гидравлические
от 597360₽
Пресс гидравлический автономный SHTOK ПГ-70К 4.5Т для опрессовки медных и алюминиевых наконечников 4-70ММ2 1.2КГ
Прессы гидравлические
от 8714,52₽
Пресс гидравлический склеечный OR Splicer для О-колец
Прессы гидравлические
от 3550₽
Пресс гидравлический горизонтальный PYXWM-250 250Т для гибки и правки профильной стали Германия
Прессы гидравлические
Не указана
Пресс гидравлический ручной Краб НХ41.06.000 370х115х195ММ 30ММ 10КГ ТУ 4145-001-51482452-2009
Прессы гидравлические
от 88000₽
Пресс гидравлический станок Raoyang Hongyuan Machinery DSG 51B для обжима гидравлических шлангов РВД 1030х850х430ММ 120ШТ/Ч 3.75КВТ с функцией шлифовки шланга 260КГ
Прессы гидравлические
от 638580₽
Пресс гидравлический листоштамповочный П5200-ЛШП.4,0х0,8 4000х800ММ 430000КГ ЗАО ПК "СТАНКОПРЕСС" Россия
Прессы гидравлические
Не указана
Пресс гидравлический ручной напольный Wiederkraft WDK-HP301F 30Т 450ММ с педалью
Прессы гидравлические
от 64255₽
Пресс гидравлический настольный AE&T T61210 490х500х1020ММ 135ММ
Прессы гидравлические
от 16300,01₽
Пресс гидравлический ручной Сорокин 7.12 700х700х1660ММ 180ММ 74КГ
Прессы гидравлические
от 24700₽
Пресс гидравлический ручной ПРГ-240 для опрессовки кабельных наконечников и гильз 16-240ММ2 22ММ с шестигранными матрицами 16/25/35/50/70/95/12
Прессы гидравлические
от 21060₽