Штроборез Makita SG-1251J 1400ВТ 10000ОБ/МИН 350х151х178ММ 30ММ 6-30ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Штроборез Makita SG-1251J 1400ВТ 10000ОБ/МИН 350х151х178ММ 30ММ 6-30ММ- Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки