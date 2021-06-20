Разработка проекта освоения лесов 1 проект согласование с заказчиком и получение положительного заключения экспертизы от 10 до 30ГА

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Разработка проекта освоения лесов 1 проект согласование с заказчиком и получение положительного заключения экспертизы от 10 до 30ГА- Работы земляные; работы по расчистке территории