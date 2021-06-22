Выполнение землеустроительных работ (комплексное) земельного участка подлежащего рекультивации для оформления права собственности подготовка, согласование и утверждение проектной документации о лесном участке, материально-денежная оценка (при необходимости), сопровождение получения приказа Комитета лесов РК о предоставлении лесного участка в аренду и подписания договора аренды лесного участка, разработка проекта освоения лесов с получением положительного заключения в Комитете лесов РК, подготовка лесной декларации

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Выполнение землеустроительных работ (комплексное) земельного участка подлежащего рекультивации для оформления права собственности подготовка, согласование и утверждение проектной документации о лесном участке, материально-денежная оценка (при необходимости), сопровождение получения приказа Комитета лесов РК о предоставлении лесного участка в аренду и подписания договора аренды лесного участка, разработка проекта освоения лесов с получением положительного заключения в Комитете лесов РК, подготовка лесной декларации- Работы земляные; работы по расчистке территории