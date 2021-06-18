Фотореле датчик освещенности Интеллект модуль RFZUMDOM 5-25V TS485 0.3ВТ IP20 SBus RS-485 IM, ModBus RTU -40...+80ГРАД ЦЕЛЬС 46х70х31ММ
Части светильников и осветительных устройств
от 5975₽
Корпус плоский универсальный TDM для светильников серии НТУ А85 поликарбонат
Части светильников и осветительных устройств
от 105,06₽
Корпус взрывозащищенный для светильника СГЖ01-3720С коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав Взрыв ООО "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ"
Части светильников и осветительных устройств
Не указана
Профиль накладной Feron CAB262 для светодиодиодной ленты серебристый 15.2х6.5х2000ММ алюминиевый 2 заглушки, 4 крепежа
Части светильников и осветительных устройств
Не указана
Профиль угловой Feron CAB272 для светодиодиодной ленты серебристый 10х25х2000ММ металл/пластик 2 заглушки, 4 крепежа
Части светильников и осветительных устройств
Не указана
Роутер Световые Технологии Imagine 920 230В серый 91х160х62ММ УХЛ4 IP30 пластик 4911002640
Части светильников и осветительных устройств
от 241200₽
Заглушка для светодиодной ленты RTW-5000PWT с отверстием под кабель 604190
Части светильников и осветительных устройств
от 33,6₽
Профиль угловой LL-2-ALP003 для LED ленты 16ММ алюминиевый
Части светильников и осветительных устройств
от 2385₽
Профиль ARL-U17 для гибкого неона сечением 26х17ММ 1000х18.2х20ММ анодированный алюминий
Части светильников и осветительных устройств
от 1080₽
Профиль угловой LL-2-ALP008 для светодиодной ленты 16х16х2000 алюминиевый Elektrostandard 4690389130908
Части светильников и осветительных устройств
от 456₽
Переходник байонетный АСКИ.714642.012 для крепления линзового огня ОЛЗ или прожектора подсвета G2-A 60х70/105ММ
Части светильников и осветительных устройств
от 6960₽
Профиль гибкий для светодиодной ленты 18х5.7х2000ММ анодированный алюминий ООО ТПК "ВАРТОН" 1806
Части светильников и осветительных устройств
от 1121,04₽