Ламинат Laminely Карелия Плюс 33 класс 1382х195ММ 12ММ дуб норвежский 1.347М2 16073301 Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов от 2239,2 ₽ В корзину

Ламинат Egger PRO EPL174 33 класс 1292х193х12ММ 12ММ Древесина Аджира коричневая с имитацией древесных пор 1.49М2/6ШТ 369024 Россия Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов от 2760 ₽ В корзину

Ламинат Woodstyle VIVA NEW (Egger) 33 класс 1286х282ММ 10ММ Дуб Реколета H2974 Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов от 3000 ₽ В корзину

Ламинат Tarkett Пантеон 33 класс 1292х194ММ 12ММ коричневый Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов от 1860 ₽ В корзину

Ламинат Kastamonu Floorpan SunFloor 33 класс 1380х159ММ 12ММ дуб Самора 104 Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов от 2040 ₽ В корзину

Ламинат Kastamonu Floorpan SunFloor 33 класс 1380х159ММ 12ММ дуб Ковас для биллиардного зала 106 Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов от 2088 ₽ В корзину

Ламинат Tarkett Gallery Caravaggio 33 класс 1292х116ММ 12ММ серый Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов от 2328 ₽ В корзину

Ламинат Tarkett Vintage 32 класс 1292х194ММ 8ММ дуб Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов от 1140 ₽ В корзину

Ламинат Quick Step Perspective 32 класс 1380х156ММ 9.5ММ бук с замковой системой Uniclic UF866 Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов от 1140 ₽ В корзину

Ламинат Artens Бронберг 33 класс 1292х192ММ 8ММ бежевый Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов от 810 ₽ В корзину

Ламинат AGT 12 33 Elegance 4V 33 класс 1195х154.5ММ 12ММ дуб Atlas с фаской, под дерево, однополосный дизайн, матовый 1846М2/6ШТ/1.1077М2 86086 Турция Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов от 1645,2 ₽ В корзину