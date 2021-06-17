Регионы поставки
Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Нижегородская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Тверская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область - Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Самарская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Чукотский автономный округ, Ярославская область, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Татарстан (Татарстан), Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика*, Чувашская Республика - Чувашия, Республика Саха (Якутия)