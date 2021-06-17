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    Главная / Торговый портал / Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки / Установка осветительная TL LUMINITE STANDARD
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Установка осветительная TL LUMINITE STANDARD

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Установка осветительная TL LUMINITE STANDARD- Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки
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    Установка осветительная TL LUMINITE STANDARD

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    Цена
    от 400000
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "КАМАЗНАК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      338983,05
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      400000
      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Нижегородская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Тверская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область - Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Самарская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Чукотский автономный округ, Ярославская область, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Татарстан (Татарстан), Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика*, Чувашская Республика - Чувашия, Республика Саха (Якутия)
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      400000c НДС

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