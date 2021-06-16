Станок пневмоударного бурения (буровой) НКР100М для бурения взрывных скважин при разработке полезных ископаемых ТУ 3145-029-00211033-2001 ООО "СОМЗ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок пневмоударного бурения (буровой) НКР100М для бурения взрывных скважин при разработке полезных ископаемых ТУ 3145-029-00211033-2001 ООО "СОМЗ" Россия- Машины бурильные