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    Главная / Торговый портал / Машины бурильные / Станок ударно-вращательного бурения (буровой) БУ-80НБ 80ММ 40М 0.5 31.4ММ 800-1220ММ М2, М3, М4 700 ТУ 24.08.1576-89 ООО "СОМЗ" Россия
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    Станок ударно-вращательного бурения (буровой) БУ-80НБ 80ММ 40М 0.5 31.4ММ 800-1220ММ М2, М3, М4 700 ТУ 24.08.1576-89 ООО "СОМЗ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок ударно-вращательного бурения (буровой) БУ-80НБ 80ММ 40М 0.5 31.4ММ 800-1220ММ М2, М3, М4 700 ТУ 24.08.1576-89 ООО "СОМЗ" Россия- Машины бурильные
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    Станок ударно-вращательного бурения (буровой) БУ-80НБ 80ММ 40М 0.5 31.4ММ 800-1220ММ М2, М3, М4 700 ТУ 24.08.1576-89 ООО "СОМЗ" Россия

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