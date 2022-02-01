Вездеход ЧЕТРА ТМ-140 450ММ 800ММ независимая торсионная 0.026МЕГАПА -40...+40ГРАД ЦЕЛЬС уклоны и подъемы - до 30ГРАД (в сухое время года); до 15ГРАД (зимой и на сырых грунтах) ЯМЗ 250ЛС 4000КГ (на платформе) не более 3500КГ; (в кабине, включая пассажиров) не более 500КГ 7ЧЕЛ 830Л 45КМ/Ч 800КМ гидромеханическая шести ступенчатая с электрогидравлическим переключением передач 147КВТ 13000КГ 7800х3100х3105ММ ТМ140-СБ2ТУ АО "ЧЕТРА-ПМ" Российская Федерация (РФ, Россия)
Машины проходческие прочие
Не указана
Комбайн проходческий по калийным солям Высокопроизводительный проходческий комплекс для проведения выработок с анкерным креплением АО "КОПЕЙСКИЙ МАШЗАВОД" Россия
Машины проходческие прочие
Не указана
Станция управления к насосам и защиты "Лоцман+" 40А
Оборудование для проходки тоннелей прочее
от 17718,8₽
Вездеход ЧЕТРА ТМ140 с Palfinger PK12000A 450ММ 800ММ независимая торсионная электромеханическая система управления штурвального типа гидромеханическая 0.026МЕГАПА уклоны и подъемы - до 30ГРАД 7ЧЕЛ 800КМ гидромеханическая АО "ЧЕТРА-ПМ" Российская Федерация (РФ, Россия)
Машины проходческие прочие
Не указана
Скрепер механический СМ-140
Оборудование для проходки тоннелей прочее
Не указана
Установка буровая на твердые ископаемые передвижная Мобильная буровая установка МБУ 3200/200 Д(К) ООО "Уралмаш НГО Холдинг" Россия
Машины бурильные
Не указана
Станция управления и защиты к насосам СУ-2-2.2-РК-ПН-АА2 АВР, 3S, эл. задвижка 0.16кВт
Оборудование для проходки тоннелей прочее
Не указана
Шкив тормозной грузоподъемный механизм крановый 200ММ 95ММ
Оборудование для проходки тоннелей прочее
от 14688₽
Мотобур Мотоледобур Mora Ice HL-250 Honda 35CC 4-х тактный без шнека
Машины бурильные
Не указана
Шкив тормозной грузоподъемный механизм 200ММ 138ММ
Оборудование для проходки тоннелей прочее
от 14688₽
Мотобур Champion AG252 1600ВТ 52см3 200ММ 2800ОБ/МИН 0.98Л
Машины бурильные
от 15312₽
Скрепер колонный механический СК 178 Ду178ММ
Оборудование для проходки тоннелей прочее
от 57466₽