Вездеход ЧЕТРА ТМ140 с Palfinger PK12000A 450ММ 800ММ независимая торсионная электромеханическая система управления штурвального типа гидромеханическая 0.026МЕГАПА уклоны и подъемы - до 30ГРАД 7ЧЕЛ 800КМ гидромеханическая АО "ЧЕТРА-ПМ" Российская Федерация (РФ, Россия)

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Вездеход ЧЕТРА ТМ140 с Palfinger PK12000A 450ММ 800ММ независимая торсионная электромеханическая система управления штурвального типа гидромеханическая 0.026МЕГАПА уклоны и подъемы - до 30ГРАД 7ЧЕЛ 800КМ гидромеханическая АО "ЧЕТРА-ПМ" Российская Федерация (РФ, Россия)- Машины проходческие прочие