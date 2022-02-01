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    Главная / Торговый портал / Машины проходческие прочие / Вездеход ЧЕТРА ТМ140 с Palfinger PK12000A 450ММ 800ММ независимая торсионная электромеханическая система управления штурвального типа гидромеханическая 0.026МЕГАПА уклоны и подъемы - до 30ГРАД 7ЧЕЛ 800КМ гидромеханическая АО "ЧЕТРА-ПМ" Российская Федерация (РФ, Россия)
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    Вездеход ЧЕТРА ТМ140 с Palfinger PK12000A 450ММ 800ММ независимая торсионная электромеханическая система управления штурвального типа гидромеханическая 0.026МЕГАПА уклоны и подъемы - до 30ГРАД 7ЧЕЛ 800КМ гидромеханическая АО "ЧЕТРА-ПМ" Российская Федерация (РФ, Россия)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Вездеход ЧЕТРА ТМ140 с Palfinger PK12000A 450ММ 800ММ независимая торсионная электромеханическая система управления штурвального типа гидромеханическая 0.026МЕГАПА уклоны и подъемы - до 30ГРАД 7ЧЕЛ 800КМ гидромеханическая АО "ЧЕТРА-ПМ" Российская Федерация (РФ, Россия)- Машины проходческие прочие
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    Вездеход ЧЕТРА ТМ140 с Palfinger PK12000A 450ММ 800ММ независимая торсионная электромеханическая система управления штурвального типа гидромеханическая 0.026МЕГАПА уклоны и подъемы - до 30ГРАД 7ЧЕЛ 800КМ гидромеханическая АО "ЧЕТРА-ПМ" Российская Федерация (РФ, Россия)

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