Мотобур
Машины бурильные
Не указана
Мотобур ВТ 360 3000ВТ 60.3СМ3 350ММ 4.1Л.С. 2500/7550ОБ/МИН 0.55Л 2-х тактный Stihl
Машины бурильные
от 176000₽
Установка буровая передвижная УКБ 12/25-01 25М 1350х900х1770ММ 1. Рама 2. Стойка с кареткой 3. Вращатель 4. Двигатель 4х тактный HONDA 5. Цилиндрический редуктор 2-ве скорости 6. Лебедка; 7. Колеса низкого (диаметр колеса 406 мм; ширина 105 мм) давления
Машины бурильные
от 365000₽
Станция управления и защиты к насосам ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ" Россия
Оборудование для проходки тоннелей прочее
Не указана
Комбайн проходческий по калийным солям Высокопроизводительный проходческий комплекс для проведения выработок с анкерным креплением АО "КОПЕЙСКИЙ МАШЗАВОД" Россия
Машины проходческие прочие
Не указана
Мотобур BT 131 4-MIX 1400ВТ 36.3см3 BT 131 4-MIX 1.9л.с. 0.71Л Stihl
Машины бурильные
от 57048₽
Установка бурильная алмазная РусИнСтрой АУ-350 350ММ ГОСТ 28570-90
Машины бурильные
от 110506,8₽
Мотобур STIHL ВТ 130 1400ВТ 36.3см3 200ММ 1.9л.с. 8500ОБ/МИН 0.53Л
Машины бурильные
от 57129,6₽
Скрепер механический СМ-140
Оборудование для проходки тоннелей прочее
Не указана
Станция управления к насосам и защиты "Лоцман+" 40А
Оборудование для проходки тоннелей прочее
от 17718,8₽
Шкив тормозной механизма главного подъема 200ММ сталь 45 ГОСТ 1050-88 ТУ 3148-215-00165600-2001
Оборудование для проходки тоннелей прочее
от 14688₽
Шкив тормозной 300ММ к крану мостовому
Оборудование для проходки тоннелей прочее
Не указана