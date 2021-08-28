Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования

Характеристики

Провод ПуГВ 1х4 Ж/З 450/750В (бухта) (м) Кольчугино 100000028628030014 Марка ПуГВ Количество жил 1 Сечение жилы, мм2 4 Материал изоляции ПВХ пластикат Напряжение, В 450 Материал жилы Медь Конструкция жилы Многопроволочная Форма жилы Круглая Стойкость к ультрафиолету Нет Температура монтажа не ниже -15С Сфера применения Провод монтажный Расцветка провода Желто-зеленый Гарантийный срок, мес 36 Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров Минимальная строительная длина Устанавливается при заказе Температура эксплуатации от -50 до +65 "Кольчугино" Россия