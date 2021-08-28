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    Главная / Торговый портал / Провода силовые для электрических установок / Провод силовой медный МГ-50 1х50 6000/35000В -60...+55ГРАД ЦЕЛЬС ОАО "Рыбинсккабель" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Провод силовой медный МГ-50 1х50 6000/35000В -60...+55ГРАД ЦЕЛЬС ОАО "Рыбинсккабель" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Провод силовой медный МГ-50 1х50 6000/35000В -60...+55ГРАД ЦЕЛЬС ОАО "Рыбинсккабель" Россия- Провода силовые для электрических установок
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    Провод силовой медный МГ-50 1х50 6000/35000В -60...+55ГРАД ЦЕЛЬС ОАО "Рыбинсккабель" Россия

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    Цена
    от 1080
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    Поставщики
    • ООО "СТАЛ-С"
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      Цена без НДС, руб.
      900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1080
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Марка МГ Количество жил 1 Сечение жилы, мм2 50 Материал жилы Медь Материал изоляции Отсутствует Материал оболочки Без оболочки Конструкция жилы Многопроволочная Форма жилы Круглая Сфера применения Для электроустановок Минимальная строительная длина Устанавливается при заказе Температура эксплуатации от -60 до +55 "Рыбинсккабель" Россия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1080c НДС

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