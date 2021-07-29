Шкаф для книг комбинированный закрытый Alpuch Versus V-MOD01 1160х430х2170ММ тон дерева С-30 МДФ 23ММ МДФ 56ММ шпон орех 4-дверный двери распашные 2 двери стеклянные, 2 двери деревянные, замок
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для книг комбинированный закрытый Alpuch Versus V-MOD01 1160х430х2170ММ тон дерева С-30 МДФ 23ММ МДФ 56ММ шпон орех 4-дверный двери распашные 2 двери стеклянные, 2 двери деревянные, замок- Шкафы офисные деревянные
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