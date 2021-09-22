Стол для переговоров Alpuch Versus 3904 МДФ МДФ 2600х1200х750ММ тон дерева С-30 36ММ шпон орех на 10 человек, 2 отверстия в столешнице метал + кабельканал 029.1, 2 вмонтированных сетевых фильтра с разъемами USB 029

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол для переговоров Alpuch Versus 3904 МДФ МДФ 2600х1200х750ММ тон дерева С-30 36ММ шпон орех на 10 человек, 2 отверстия в столешнице метал + кабельканал 029.1, 2 вмонтированных сетевых фильтра с разъемами USB 029- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений