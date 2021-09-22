Стол письменный для руководителя Alpuch Versus 3900D+R МДФ МДФ 2600х1080х2080х750ММ тон дерева С-30 56ММ шпон орех с боковым столом, вставка в столешнице из кожи натуральной черная PN 1000х600ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол письменный для руководителя Alpuch Versus 3900D+R МДФ МДФ 2600х1080х2080х750ММ тон дерева С-30 56ММ шпон орех с боковым столом, вставка в столешнице из кожи натуральной черная PN 1000х600ММ- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений