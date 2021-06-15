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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, за вознаграждение или на договорной основе / Маска иммунокоррегирующая тонизирующая для тела Шоконат Облако из пантов алтайских маралов 1000Г 5842
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Маска иммунокоррегирующая тонизирующая для тела Шоконат Облако из пантов алтайских маралов 1000Г 5842

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Маска иммунокоррегирующая тонизирующая для тела Шоконат Облако из пантов алтайских маралов 1000Г 5842- Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, за вознаграждение или на договорной основе
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    Маска иммунокоррегирующая тонизирующая для тела Шоконат Облако из пантов алтайских маралов 1000Г 5842

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    Цена
    от 2960,16
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ЛЕКНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2466,79
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2960,16
      Спецификация
      Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2960,16c НДС

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