Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Металлоконструкции строительные и их части / Зажим канатный стопорный двойной сталь оцинкованный 6ММ VLDE06 Haklift
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Зажим канатный стопорный двойной сталь оцинкованный 6ММ VLDE06 Haklift

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Зажим канатный стопорный двойной сталь оцинкованный 6ММ VLDE06 Haklift- Металлоконструкции строительные и их части
    10
    Зажим канатный стопорный двойной сталь оцинкованный 6ММ VLDE06 Haklift

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 420
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "БАЗИС-Т"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      350
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      420
      Спецификация
      Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      420c НДС

    Похожие товары

    Деталь закладная фундамента ФМ-0.6-8-5.5-ц граненая, антикоррозийная защита методом горячего цинкования ГОСТ 9.307-89
    Металлоконструкции строительные и их части
    Не указана
    В корзину
    Деталь закладная ФМ 0.219-2.0 фундаментов квартальных опор 2000х219ММ АО "Амира"
    Металлоконструкции строительные и их части
    от 12000
    В корзину
    Зажим канатный 13ММ ГОСТ 13186-67 ООО ПКФ «ГрузоподъемТехоснастка»
    Металлоконструкции строительные и их части
    от 53,1
    В корзину
    Зажим канатный d=13ММ DIN 741
    Металлоконструкции строительные и их части
    Не указана
    В корзину
    Деталь закладная фундамента ФМ-0.53-8-5.5-ц для мачты МГФ-25-М(250)-II-6-ц граненая, антикоррозийная защита методом горячего цинкования ГОСТ 9.307-89
    Металлоконструкции строительные и их части
    Не указана
    В корзину
    Зажим канатный вертлюг двойной Невский крепеж 10х42ММ сталь оцинкованный 2ШТ 83411005
    Металлоконструкции строительные и их части
    от 28
    В корзину
    Деталь закладная блок фундаментный ФБ-0.159-2.0 для опор освещения Н-2000ММ, металлический
    Металлоконструкции строительные и их части
    Не указана
    В корзину
    Деталь закладная фундамента опоры ФМ-0.133-1.5 для установки опор ОГК 250х250ММ межцентровое расстояние 160ММ
    Металлоконструкции строительные и их части
    от 3960
    В корзину
    Зажим канатный тросовый сталь оцинкованный 12/13ММ 105600/857712 DIN 741
    Металлоконструкции строительные и их части
    от 42,17
    В корзину
    Зажим канатный винтовой DIN 1142 16ММ оцинкованный
    Металлоконструкции строительные и их части
    от 106,68
    В корзину
    Зажим канатный тросовый Tech-Krep SIMPLEX сталь 5ММ 126602
    Металлоконструкции строительные и их части
    от 29
    В корзину
    Зажим канатный тросовый 6ММ DIN 741
    Металлоконструкции строительные и их части
    от 53234,4
    В корзину
    Позвонить