Устройство перекрытий безбалочных толщина до 200ММ Т на высоте от опорной площади более 6М

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Устройство перекрытий безбалочных толщина до 200ММ Т на высоте от опорной площади более 6М- Работы бетонные и железобетонные