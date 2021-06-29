Устройство бетонной отмостки толщина 100ММ Т с армированием и устройством щебёночной подготовки с пропиткой битумом

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Устройство бетонной отмостки толщина 100ММ Т с армированием и устройством щебёночной подготовки с пропиткой битумом- Работы бетонные и железобетонные