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    Главная / Торговый портал / Работы бетонные и железобетонные / Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций Т
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций Т

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций Т- Работы бетонные и железобетонные
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    Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций Т

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    Единица измерения:
    М3
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