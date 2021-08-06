Холодильник Bosch Serie , 6 KGN86AI30R 186Х86Х81СМ 619Л 479Л 140Л двухкамерный нержавеющая сталь 20КГ/сутки 112КГ с нижней морозильной камерой
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Холодильник Bosch Serie , 6 KGN86AI30R 186Х86Х81СМ 619Л 479Л 140Л двухкамерный нержавеющая сталь 20КГ/сутки 112КГ с нижней морозильной камерой- Холодильники бытовые
89
Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его
на нашем Торговом портале.