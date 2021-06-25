Фотобарабан OKI 43979002 черный 25000 страниц совместимый для B410

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан OKI 43979002 черный 25000 страниц совместимый для B410- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства