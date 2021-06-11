Кабель силовой гибкий 3х2.5

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель силовой гибкий 3х2.5- Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки