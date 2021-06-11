Устройство покрытий полов из ламината виниловых плиток замковым способом в СПА центре Курортного Комплекса "Надежда" Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки от 91875 ₽ В корзину

Устройство покрытий полов из ламината виниловых плиток замковым способом в ресторане "Надежда" Курортного Комплекса "Надежда" Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки от 753200 ₽ В корзину

Демонтаж коврового покрытия и подложки,зачистка основания,ремонт ,грунтовка Укладка противопожарной подложки под ковровое покрытие для общих зон,толщина 6 мм. Укладка коврового покрытия. 6ММ Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки от 352820 ₽ В корзину

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Устройство оснований полов в два слоя из фанеры Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Устройство покрытий полов из досок ламинированных замковым способом-ламинат TARKETT Holiday 832 (Дуб солнечный) Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Устройство покрытий из керамической плитки Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки от 1004,92 ₽ В корзину

Устройство покрытий из керамогранитных плиток 40х40СМ Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки от 2152,66 ₽ В корзину

Устройство покрытий из плит керамогранитных Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки от 2154,23 ₽ В корзину

Выполнение работ по шлифовке, полировке, кристаллизации поверхностей полов мрамор Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Восстановление покрытия пола, очистка, шлифовка, полировка, кристаллизация мрамор Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки от 850 ₽ В корзину