Устройство оснований полов в два слоя из фанеры

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Устройство оснований полов в два слоя из фанеры- Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки