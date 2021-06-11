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    Главная / Торговый портал / Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки / Устройство покрытий полов дощатых с лагами толщиной 36ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Устройство покрытий полов дощатых с лагами толщиной 36ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Устройство покрытий полов дощатых с лагами толщиной 36ММ- Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки
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    Устройство покрытий полов дощатых с лагами толщиной 36ММ

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