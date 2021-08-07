Ящик черт. 4 Я14.000СБ (№№ 1, 2, 7, 7б) для хранения и перевозки опасных грузов (ОПК) ТУ 9444-220-07507802-2011 ФКП Пермский пороховой завод
Ящики деревянные
Не указана
Ящик индекс 9Я615 пиломатериалы обрезные хвойных пород ГОСТ 8486-86 ФКУ ИК-8 УФСИН РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
Ящики деревянные
от 290₽
Ящики для ветоши МКМ-02 0.17М³ 800x400x600ММ
Ящики деревянные
от 6793₽
Ящик древесина/фанера 600х400х400ММ для ЗИП 120КГ 29218367
Ящики деревянные
от 2496₽
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Ящики деревянные
от 1935₽
Ящик деревянный 2310х230х280ММ для транспортировки оборудования замок 2ШТ, петля 2ШТ, ручка 4ШТ
Ящики деревянные
от 1717,5₽
Ящик деревянный 4060х330х280ММ для транспортировки оборудования замок 3ШТ, петля 2ШТ, ручка 4ШТ
Ящики деревянные
от 3645₽
Ящик деревянный 600х600х600ММ для транспортировки оборудования замок 2ШТ, петля 2ШТ, ручка 2ШТ
Ящики деревянные
от 1981,2₽
Ящик деревянный 4370х230х280ММ для транспортировки оборудования замок 3ШТ, петля 3ШТ, ручка 4ШТ
Ящики деревянные
от 2857,5₽
Ящик деревянный 1095х875х625ММ для транспортировки оборудования замок 2ШТ, петля 2ШТ, ручка 4ШТ
Ящики деревянные
от 3014,4₽
Ящик деревянный 1285х230х280ММ для транспортировки оборудования замок 2ШТ, петля 2ШТ, ручка 4ШТ
Ящики деревянные
от 1218,3₽
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Ящики деревянные
от 1435,8₽