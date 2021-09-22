Стол письменный прямой Стратегия Е 49 ЛДСП ЛДСП 1400х700х735ММ ноче милано/серый 25ММ ПВХ с отверстием под кабель канал ГОСТ 30212-94

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол письменный прямой Стратегия Е 49 ЛДСП ЛДСП 1400х700х735ММ ноче милано/серый 25ММ ПВХ с отверстием под кабель канал ГОСТ 30212-94- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений