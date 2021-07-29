Шкаф для документов полузакрытый Агат АЯ-23.0 800х400х1910ММ ясень шимо ЛДСП ПВХ 2-дверный высокий ООО МС-ОфисПро
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов полузакрытый Агат АЯ-23.0 800х400х1910ММ ясень шимо ЛДСП ПВХ 2-дверный высокий ООО МС-ОфисПро- Шкафы офисные деревянные
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Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Коллекция: Мебель для персонала Агат
Подробные характеристики
Цвет покрытия: ясень шимо
Высота: 1910 мм
Ширина: 800 мм
Глубина: 400 мм
Материал: ЛДСП
Материал кромки: ПВX
Замок: Нет
Сборка мебели: требуется сборка поставщиком
Наличие в салоне: нет
Гарантийный срок: 12 мес